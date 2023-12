DFB terminiert Spieltage 11 bis 14 der Bundesliga der Frauen

Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage 11 bis 14 der Bundesliga der Frauen zeitgenau angesetzt. Demnach geht es nach der Winterpause mit der Partie zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen am Freitag, 26. Januar (18.30 Uhr), weiter. Das Topspiel des 11. Spieltags zwischen dem Zweiten FC Bayern München und dem Vierten TSG 1899 Hoffenheim findet am Samstag, 27. Januar (14.00 Uhr), statt. Spitzenreiter VfL Wolfsburg beschließt den Spieltag mit dem Montagabendspiel beim Fünften SGS Essen (19.30 Uhr).

Der 12. Spieltag ist zugleich der Auftakt in die Rückrunde, den Schlusslicht MSV Duisburg und Hoffenheim bestreiten (2. Februar, 18.30). Samstags geht es mit den Partien RB Leipzig gegen 1. FC Köln (12.00 Uhr) und Werder Bremen gegen 1. FC Nürnberg (14.00 Uhr) weiter. Sonntags erwartet Bayer Leverkusen den VfL Wolfsburg (14.00 Uhr), Meister FC Bayern empfängt den SC Freiburg am Montag, 5. Februar (19.30 Uhr).

Die Münchnerinnen gastieren am 10. Februar (14.00 Uhr) zum 13. Spieltag in Köln, Höhepunkt ist aber das Spitzenspiel zwischen Wolfsburg und Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt am 11. Februar um 14.00 Uhr.

Der 14. Spieltag bietet unter anderem das Duell zwischen Nürnberg und Wolfsburg am 17. Februar um 12.00 Uhr, der FC Bayern empfängt einen Tag später die SGS Essen (16.00 Uhr).