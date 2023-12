Digitaler Bauantrag in jeder zweiten Behörde möglich

München (dpa/lby) - In Bayern sind im laufenden Jahr rund 14.000 Bauanträge digital gestellt worden. 64 Städte und Landratsämter bieten dieses Verfahren bereits an, im Januar kommen neun weitere hinzu. Damit biete mehr als die Hälfte der Bauaufsichtsbehörden in Bayern den digitalen Bauantrag an, teilte das Bauministerium am Mittwoch mit.

Die Erfahrungen seien «rundum positiv», sagte Bauminister Christian Bernreiter (CSU). Planer können die Anträge viel einfacher stellen und die Kommunen könnten sie leichter und schneller bearbeiten. «Ich hoffe, dass der digitale Bauantrag bald auch in den verbleibenden Städten und Gemeinden eingeführt wird», sagte Bernreiter. In 33 Kommunen und Landkreisen läuft das digitale Antragsverfahren 2024 zunächst weiter im Probebetrieb.