Dirigentin Anna Handler geht zum Boston Symphony Orchestra

Boston (dpa) - Die in München aufgewachsene Dirigentin Anna Handler geht zum renommierten Symphonieorchester in Boston. Die 26-Jährige werde dort ab September für zwei Jahre stellvertretende Dirigentin, teilte das Boston Symphony Orchestra am Donnerstag mit. Das Orchester in der US-Ostküstenmetropole wird seit 2014 von dem lettischen Star-Dirigenten Andris Nelsons geleitet, der auch Kapellmeister des Leipziger Gewandhausorchesters ist.

Es sei eine «enorme Ehre» für sie, das Orchester in Boston zu dirigieren, wurde Handler zitiert. «Die reiche Geschichte und der einzigartige Klang dieses Orchesters faszinieren mich und ich kann es nicht abwarten, tief in seinen Zugang zur Musik einzutauchen.» Die Deutsch-Kolumbianerin hat unter anderem schon in Salzburg, Los Angeles und München dirigiert und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.