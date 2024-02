Discobesuch: Angreifer verprügeln zwei Männer und flüchten

Würzburg (dpa/lby) - Nach einem Discobesuch in Würzburg sollen zwei Angreifer zwei Männer, einen 21-Jährigen und seinen 19-jährigen Begleiter, verprügelt und leicht verletzt haben. Nach der Schlägerei in der Nacht zum Sonntag flüchteten die beiden Täter, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatten sich die beiden Parteien zunächst gestritten. Worum es dabei ging, konnte ein Polizeisprecher am Sonntag nicht sagen. Während des Streits soll einer der Täter dem 21-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Den Angaben zufolge legte sich der Konflikt dann.

Kurze Zeit später verließen die beiden späteren Geschädigten die Disco. Die vorherigen Kontrahenten lauerten ihnen in der Nähe auf und schlugen auf sie ein, wie es weiter hieß. Der 21-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei fahndete nach den beiden Tätern.