DNA-Spur führte Ermittler zu Verdächtigen

München (dpa) - Eine DNA-Spur hat die Ermittler nach Angaben des bayerischen Landeskriminalamts (LKA) zu den nun festgenommenen Verdächtigen im Fall des Manchinger Goldschatz-Diebstahls geführt. Nach der Tat hätten die Ermittler unter anderem in einem Weiher in der Nähe des Kelten Römer Museums Brecheisen, eine Astschere, einen Seitenschneider und eine Funkantenne gefunden, teilte das LKA am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in München mit.

An den Gegenständen sei eine DNA-Spur gefunden worden, die über Funde bei ähnlichen Diebstählen in Deutschland und Österreich letztlich zu einem der Verdächtigen in Schwerin führte. Über ihn seien dann auch die drei weiteren Männer in den Fokus der Ermittler geraten, die am Dienstag im Großraum Schwerin und in Halle (Nordrhein-Westfalen) festgenommen wurden.

Die vier Männer werden verdächtigt, in der Nacht zum 22. November 2022 in das Manchinger Kelten Römer Museum in Oberbayern eingebrochen zu sein und einen Schatz mit 483 keltischen Goldmünzen aus der Zeit um 100 vor Christus sowie drei weitere Münzen gestohlen zu haben. Der reine Materialwert des 3,7 Kilo schweren Schatzes wurde auf rund eine Viertelmillion Euro geschätzt, der Handelswert für die historischen Münzen geht allerdings in die Millionen.