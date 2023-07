Dobrindt kritisiert die «Respektlos-Ampel» scharf

Berlin (dpa) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat die Bundesregierung scharf kritisiert. «Die Ampel ist die Koalition der großen Respektlosigkeit. Wir wollen dieser Respektlos-Ampel unsere Respekt-Agenda entgegensetzen», sagte Dobrindt am Mittwoch im Deutschlandfunk vor einer Klausurtagung der CSU-Landesgruppe. «Was Wohlstand, was Wachstum, was Wirtschaftskraft anbelangt, nimmt Deutschland ab. Europa wächst, die Welt wächst, Deutschland nimmt weiter ab», beklagte Dobrindt.

Auch in der Klimapolitik verfolgt die Ampel aus Sicht des ehemaligen Verkehrsministers einen falschen Ansatz. Sie versuche mit negativem Wachstum das Klima zu retten. «Das Gegenteil wird aber der Fall sein. Klimaschutz macht man mit Technologie, nicht mit Verzicht.»

Knapp drei Wochen vor der Landtagswahl in Bayern trifft sich die CSU-Landesgruppe im Bundestag an diesem Mittwoch zu einer Klausurtagung im Kloster Andechs in der Nähe von München. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sowie CDU-Parteichef Friedrich Merz werden dort erwartet.