Dreesen bestätigt: Deal mit Kepa war kurz vor Abschluss

Bei der Beobachtung des alljährlichen Sternschnuppenschauers der Perseiden ist in diesem Jahr Geduld gefragt: Besonders in Franken war nach Regenfällen der Himmel in der Nacht zum Sonntag zeitweise bewölkt, so dass die Sicht auf Sternschnuppen beeinträchtigt war.