Drei Brände in Oberfranken: Kein Zusammenhang

Kirchenlamitz (dpa/lby) - Nachdem es in den aneinander angrenzenden Landkreisen Hof und Wunsiedel drei Mal an einem Tag gebrannt hat, schließt die Polizei aus, dass die Feuer zusammenhängen. Das teilte das Polizeipräsidium Oberfranken am Mittwoch mit. Am Montag hatten ein Reitstall in Kirchenlamitz, eine Vereinshütte in Rehau und eine Scheune in Weißdorf gebrannt.

Zunächst hatte die Polizei angekündigt, routinemäßig einen möglichen Zusammenhang zu prüfen. Das Feuer in Kirchenlamitz sei den Angaben von Mittwoch zufolge allerdings durch Arbeiten an einer gefrorenen Wasserleitung ausgelöst worden. Vorsätzliche Brandstiftung schließen die Ermittler nach derzeitigem Stand auch in Weißdorf aus. Die Brandursache war, wie auch im Falle des Vereinsheims, zunächst noch unklar.