Drei Lottospieler aus Bayern gewinnen Millionen

München (dpa/lby) - Gleich drei Lottospielerinnen oder -spieler aus Bayern haben bei der vergangenen Eurojackpot-Ziehung Millionengewinne erzielt. Sie gewannen jeweils 2.388.351,90 Euro, wie Lotto Bayern am Montag in München mitteilte. Mit den Gewinnzahlen 11, 30, 32, 45, 47 und einer der beiden Eurozahlen 3 oder 10 erreichten sie bei der Ziehung am vergangenen Freitag die 2. Gewinnklasse - ebenso wie vier weitere Spieler aus Deutschland und je einer aus den Niederlanden und Spanien. Den Jackpot mit 120 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1 knackte nach Angaben von Lotto Bayern niemand.

Im Jahr 2023 hatten nach Angaben der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung insgesamt 16 Spielerinnen und Spieler aus Bayern Millionengewinne erzielt. In der vergangenen Woche knackte eine Lottospielerin oder ein Lottospieler aus Mittelfranken in der Ziehung «6 aus 49» den Jackpot und gewann auf einen Schlag mehr als 48 Millionen Euro.