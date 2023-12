Drei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß in Niederbayern

Eggenfelden (dpa/lby) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Niederbayern sind drei Frauen schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, geriet eine 40-Jährige am Montag bei Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) aus bislang unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dabei sei sie mit ihrem Auto frontal in den Wagen einer 30-Jährigen gestoßen. Beide Fahrerinnen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Eine 55 Jahre alte Beifahrerin im Wagen der 30-Jährigen erlitt durch den Aufprall wie auch die beiden Fahrerinnen schwere Verletzungen. Sie kamen in Kliniken. Eine 45-Jährige, die dem Unfall ausweichen musste, fuhr mit ihrem Wagen den Angaben nach gegen die Bepflanzung eines Wohnhauses neben der Straße. Sie blieb unverletzt.