Drei Schwerverletzte bei Zusammenstoß im Gegenverkehr

Kaufbeuren (dpa/lby) - Bei einem Unfall im Ostallgäu sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 54 Jahre alter Autofahrer geriet am Donnerstagvormittag aus zunächst unklarer Ursache in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Auf der Bundesstraße 12 in Richtung Kaufbeuren zwischen den Anschlussstellen Geisenried und Altdorf stieß er mit dem Auto eines 81-Jährigen zusammen.

Der 81-Jährige und seine 76 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall im Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr musste sie aus dem Wagen retten. Auch der 54-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die drei Verletzten in Krankenhäuser.

Ein weiterer Autofahrer, der zuvor hinter dem 81-Jährigen gefahren war, hatte noch versucht, auszuweichen. Sein Wagen wurde jedoch durch herumliegende Fahrzeugteile beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Alle beteiligten Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden.