Drei Verletzte nach Zusammenstoß zweier Autos in München

München (dpa/lby) - Bei einem Verkehrsunfall in Münchens Stadtteil Fröttmaning sind drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, sind auf einer Kreuzung am Freitag zwei Autos zusammengestoßen. Das Auto eines 41 Jahre alten Mannes landete den Angaben zufolge auf einer Leitplanke. Der Wagen eines 58 Jahren alten Fahrers wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert. Dabei löste sich der mit Holzscheiten beladene Anhänger vom Fahrzeug. Herumfliegende Holzscheite und Trümmerteile trafen demnach die Windschutzscheibe einer Autofahrerin. Die Frau blieb unverletzt.

Der 58-Jährige wurde leicht verletzt. Sein Beifahrer und der 41-Jährige wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallort war für mehrere Stunden gesperrt. Zur Unfallursache wurden zunächst keine Angaben gemacht.