Drei Verletzte und ein totes Pferd nach Unfall auf A9

Gewitter bringen kaum Abkühlung - Waldbrandgefahr in Franken

Meteorologen erwarten in den nächsten Stunden und Tagen einige Gewitter, aber erst am Mittwoch ein wenig Abkühlung in Bayern. In Teilen des Freistaats gibt es am Dienstag wegen Waldbrandgefahr erneut Luftbeobachtungsflüge.