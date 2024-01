Drei Verletzte und sechsstelliger Schaden bei Scheunenbrand

Meeder (dpa/lby) - Drei Feuerwehrleute sind beim Brand eines Stadels in Oberfranken verletzt worden. Der Schaden liegt nach ersten Erkenntnissen im sechsstelligen Bereich, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Feuer war am Sonntagnachmittag aus zunächst unklarer Ursache in Meeder (Landkreis Coburg) ausgebrochen. Die Scheune brannte teilweise ab, auch ein Nebengebäude wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die Morgenstunden des Montags, sagte ein Polizeisprecher.

Die Bewohner eines nahestehenden Wohnhauses blieben unverletzt, wie es hieß. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.