Dreiköpfige Familie bei Unfall auf A93 verletzt

Schwarzach bei Nabburg (dpa/lby) - Ein 31-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Autobahn 93 in der Oberpfalz schwer verletzt worden. Seine Frau und ihr zehn Monate altes Baby befanden sich ebenfalls im Wagen, sie erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach wich der Mann am Mittwochabend nahe Schwarzach bei Nabburg (Landkreis Schwandorf) einem Fuchs aus, der plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen war. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, welcher dann mehrmals gegen die mittlere Leitplanke prallte und in einen Grünstreifen geschleudert wurde. Die Familie wurde den Angaben nach in dem stark beschädigten Auto eingeklemmt, die Feuerwehr musste sie befreien. Der 31-Jährige, die 25 Jahre alte Frau und das Kind seien nach dem Unfall in Krankenhäuser gekommen.