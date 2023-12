Drogendeal mit mehreren Kilo Marihuana: Mann in U-Haft

Lichtenfels (dpa/lby) - Bei einem Drogengeschäft sind zwei Männer in Oberfranken festgenommen worden. Einer von ihnen kam anschließend in Untersuchungshaft. Zudem wurden Kokain und mehrere Kilogramm Marihuana sichergestellt, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.

Beamte der Kriminalpolizei hatten die Männer im Alter von 35 und 44 Jahren nach umfangreichen Ermittlungen am Mittwoch im Landkreis Lichtenfels überführt. Der Verkehrswert der Drogen liegt den Angaben zufolge im hohen fünfstelligen Bereich.

Der 35-Jährige wurde am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ. Der 44-Jährige wurde hingegen wieder freigelassen.