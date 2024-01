Drogenfund bei 42-Jährigem - Untersuchungshaft

Kirchdorf a.d. Iller (dpa) - Beamte der Kriminalpolizei Neu-Ulm haben in der Wohnung eines 42-Jährigen verschiedene Drogen, Schreckschusswaffen, Pyrotechnik sowie Bargeld sichergestellt. Der Tatverdächtige sei am Mittwoch einer Richterin vorgeführt worden, die Untersuchungshaft angeordnet habe, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach seien bei dem Mann rund zwei Kilo Marihuana, zweistellige Gramm-Mengen Haschisch und MDMA, eine dreistellige Gramm-Menge Amphetamin, Verpackungsmaterial, zwei Schreckschusswaffen sowie rund 9000 Euro Bargeld gefunden worden. Zudem befand sich den Angaben zufolge verbotene Pyrotechnik in der Wohnung.

Bereits im November des vergangenen Jahres hatten Drogenfahnder im Bereich Illertissen bei Durchsuchungen Waffen und geringe Mengen an Rauschgift gefunden. Nachdem die Beamten Beweismittel wie etwa Smartphones ausgewertet hatten, wurde die Wohnung des 42-Jährigen am Dienstag durchsucht.