Drogenhandel in Münchner Einzelhandelsgeschäft

München (dpa/lby) - In München sollen Drogen in einem Einzelhandelsgeschäft verkauft worden sein. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wurde einer der Verdächten am vergangenen Donnerstag festgenommen. Bei einer Durchsuchung des Geschäftes und mehrerer Wohnungen wurden daraufhin 19 Kilo Marihuana und Haschisch, 800 Gramm Kokain sowie eine Schusswaffe und mehrere Tausend Euro Bargeld gefunden.

Der festgenommene 43-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Der Inhaber des Ladens, ein 34 Jahre alter Münchner, sei auf der Flucht, hieß es weiter. Die Polizei in der Landeshauptstadt wurde durch Ermittlungen der Erdinger Kripo auf das Geschäft in Sendling aufmerksam.