Dunja Hayali bekommt «Blauen Panther»-Ehrenpreis

Durchwachsenes Wetter wird in den kommenden Tagen in Bayern erwartet. Nach dichten Wolken und Wind aus östlicher Richtung sowie Föhn und Sturmböen zwischen 80 und 100 Kilometern pro Stunde in den Alpen am Montag, bildet sich in der Nacht zum Dienstag im Süden des Freistaats Nebel.