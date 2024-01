Duo bedroht Taxifahrer und fordert Geld - Haftbefehl

Augsburg (dpa/lby) - Zwei Männer, die auf der Fahrt von München nach Augsburg einen Taxifahrer bedroht und von ihm Geld gefordert haben sollen, befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Ein Richter habe am Mittwoch einen Haftbefehl erlassen und ihn in Vollzug gesetzt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Gegen die beiden Männer im Alter von 41 und 55 Jahren werde unter anderem wegen «räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer» ermittelt. Demnach hatte das Duo den Fahrer am Dienstagabend kurz vor Fahrtende angegriffen. Der Mann machte laut Polizei eine Vollbremsung und verließ das Taxi. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Noch vor Ort wurden die beiden Männer festgenommen.