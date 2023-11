Durchsuchungen wegen Schleuserkriminalität

München (dpa) - Bei Durchsuchungen von sechs Wohnungen und einer Gewerbeeinheit in Bayern und Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit Schleuserkriminalität haben rund 100 Beamte der Bundespolizei mit Unterstützung von Spezialeinheiten und Zollverwaltung einen Haftbefehl vollstreckt. Laut Mitteilung vom Donnerstag waren an der Aktion in den frühen Morgenstunden auch Bargeldspürhunde beteiligt.

Die Ermittler von Staatsanwaltschaft Landshut und Bundespolizei München hätten speziell die Finanzstrukturen einer Schleuserorganisation im Visier gehabt. Gegen einen der mutmaßlichen Haupttäter sei ein Untersuchungshaftbefehl vollstreckt worden. Zudem seien 13 000 Euro Bargeld, Handys und Laptops sichergestellt worden.

Vorausgegangen sei der Aktion die Auswertung von Beweismitteln, die im Juli bei Durchsuchungen sichergestellt wurden und die den verschleierten Geldfluss der Schleuserorganisation ans Licht gebracht hätten. Demnach bestand der Schleuserring nicht nur aus Organisatoren und Fahrern, sondern soll auch über Finanzspezialisten verfügt haben.