Eberls Wechsel von RB Leipzig zum FC Bayern rückt näher

Nobelpreisträger Krausz erhält Maximiliansorden

Attosekunden - das ist unvorstellbar schnell. Für seine Forschungen zur Bewegung der Elektronen hatte der Garchinger Physiker Ferenc Krausz im vergangenen Oktober den Nobelpreis für Physik bekommen; am Dienstag ehrte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching mit dem Bayerischen Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst.