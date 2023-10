Ehepaar prallt mit Auto gegen Hauswand und stirbt

Sonthofen (dpa/lby) - Nach einer Unfallfahrt gegen eine Hauswand im Allgäu ist ein Ehepaar, das im Auto gesessen hat, an den Folgen des Aufpralls gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erlagen der 91 Jahre alte Fahrer des Wagens und seine 86 Jahre alte Frau und Beifahrerin im Laufe des Donnerstags ihren schweren Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann am Montag in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) aus zunächst unklarer Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren und war damit frontal gegen die Wand gestoßen. Der Wagen fing dabei Feuer. Die Flammen konnten mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Hinweise auf ein Verschulden Dritter an dem Unfall lagen der Polizei am Freitag nicht vor.