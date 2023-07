Ein Schwerverletzter bei verbotenem Autorennen in München

München (dpa/lby) - Bei einem illegalen Autorennen in München ist ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge seien zwei 17-Jährige als mutmaßliche Mutprobe mehrmals aufeinander zugefahren und kurz vor dem Zusammenprall ausgewichen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Beim letzten Ausweichen nach links sei einer der 17-Jährigen am Montagabend gegen den 18-Jährigen aus einer Zuschauergruppe am Fahrbahnrand gefahren.

Dieser erlitt durch den Aufprall eine schwere Beinverletzung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden. Die restlichen Zuschauer konnten sich den Polizeiangaben zufolge noch rechtzeitig hinter eine Leitplanke retten. Die Autos der beiden Fahrer seien jeweils Mietfahrzeuge gewesen. Wie die 17-Jährigen an die Wagen gekommen waren, blieb zunächst unklar. Gegen beide werde nun wegen mehrerer Vergehen ermittelt.