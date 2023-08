Einbrecher schläft am Tatort ein: Festnahme

Arnstein (dpa/lby) - Wie anstrengend ein Einbruch sein kann, hat ein 50-Jähriger in Unterfranken festgestellt - nach getaner Arbeit schlief er Polizeiangaben zufolge am Tatort ein und wurde festgenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stellte ein 75 Jahre alter Mann am Donnerstagmorgen fest, dass sein Gartenhaus in Arnstein (Landkreis Main-Spessart) aufgebrochen wurde. Den Täter habe die Arbeit aber offenbar so angestrengt, dass er noch im Garten einschlief. Die Polizei hatte demnach wenig Mühe, ihn festzunehmen. Da der 50-Jährige auch noch per Haftbefehl gesucht wurde, sei er ins Gefängnis gebracht worden.