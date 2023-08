Einbruch bei Pfaff: «Nichts Schlimmeres passiert»

Erste Archive früherer jüdischer Gemeinden online Gefällt mir Merken Teilen

Die ersten drei von rund 200 Archiven früherer jüdischer Gemeinden in Bayern sind jetzt online. Am Montag wurden die Gemeindearchive von Floß in der Oberpfalz, Treuchtlingen im südlichen Mittelfranken und Wallerstein in Schwaben freigeschaltet.