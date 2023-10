Eine Tote und Verletzte bei Unfällen nach Graupelschauer

Leuchtenberg (dpa/lby) - Nach plötzlichem Graupelschauer ist es auf der Autobahn 6 in der Oberpfalz zu mehreren Unfällen gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam eine 26-Jährige dabei am Sonntagabend ums Leben, fünf weitere Menschen wurden verletzt.

Den Angaben nach prallte die 26-Jährige mit ihrem Wagen in einer Linkskurve bei Leuchtenberg (Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab) auf der vom Schauer nassen Fahrbahn gegen die Mittelschutzplanke. Das Auto blieb ohne Beleuchtung entgegen der Fahrtrichtung stehen und ein weiterer Autofahrer stieß frontal damit zusammen. Zufällig vorbeifahrende Streifenpolizisten holten demnach die Frau aus ihrem Wagen. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen starb sie noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des zweiten Wagens kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

In den rund zweieinhalb Stunden zuvor war es auf demselben Streckenabschnitt bereits zu drei weiteren Unfällen gekommen. Auch ein 72-Jähriger geriet mit seinem Wagen ins Schleudern, prallte gegen die Außen- und Mittelschutzplanke, bevor eine weitere Autofahrerin gegen den Wagen stieß. Fahrer und Fahrerin sowie die Beifahrer beider Autos kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Ein 51-Jähriger und ein 34-Jähriger blieben unverletzt, nachdem auch sie wegen des Graupelschauers jeweils mit ihren Autos ins Schleudern geraten und gegen die Schutzplanken geprallt waren.