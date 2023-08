Eingriff bei Bayerns Neuer: «Metallentfernung am Wadenbein»

Mann schießt an Bushaltestelle auf Polizisten: U-Haft Gefällt mir Merken Teilen

Nach einem Schuss auf Polizisten an einer Münchner Bushaltestelle sitzt ein 24-Jähriger in U-Haft. Wie die Polizei am Montag mitteilte, trug der Mann am Sonntag eine Waffe verdeckt am Körper, als die Beamten ihn kontrollieren und durchsuchen wollten.