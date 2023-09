Einsatzzahlen zum letzten Wiesn-Wochenende gestiegen

München (dpa/lby) - Beim Oktoberfest in München sind zum letzten Wochenende die Einsatzzahlen der Sanitäter erwartungsgemäß angestiegen. 521 Menschen mussten am Freitag behandelt werden, teilte der Sanitätsdienst Aicher am Samstag mit. Der Tag mit den meisten Einsätzen sei aber nach wie vor der erste Wiesn-Samstag gewesen.

Die Polizei berichtet unterdessen von Erfolgen gegen Taschendiebe auf der Theresienwiese: Unter anderem konnten die Beamten einen 28-Jährigen in einem Festzelt festnehmen, der versuchte, das Handy eines Besuchers zu stehlen.

Am Samstag wurde bei der Wiesnwache der Polizei dann ein kleiner Hund abgegeben - die Polizei sucht nun den Besitzer des Tieres, wie sie auf der Plattform X (vormals Twitter) schrieb.