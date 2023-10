Eishockey-Profi Johnson nach Unfall auf dem Eis gestorben

Sheffield (dpa) - Der frühere DEL-Profi Adam Johnson ist nach einem Horror-Unfall bei einem Eishockeyspiel in England gestorben. Das gab sein Verein Nottingham Panthers am Sonntag bekannt, nachdem die Begegnung des Clubs bei den Sheffield Steelers am Vorabend nach dem tragischen Vorfall abgebrochen worden war. Medienberichten zufolge soll der 29-jährige Amerikaner eine schwere Halsverletzung durch die Kufe eines Schlittschuhs erlitten haben. Der aus dem US-Staat Minnesota stammende Johnson hatte in der vergangenen Saison noch in der Deutschen Eishockey Liga für die Augsburger Panther gespielt.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben britischer Medien während der Challenge-Cup-Begegnung in Sheffield. Johnson erhielt demnach erste Hilfe auf dem Eis und wurde im Anschluss ins Krankenhaus gebracht. Die Begegnung vor rund 8000 Zuschauern wurde wegen des Vorfalls später abgebrochen.

«Adam, unsere Nummer 47, war nicht nur ein herausragender Eishockeyspieler, sondern auch ein großartiger Teamkollege und ein unglaublicher Mensch mit seinem ganzen Leben vor sich», schrieben die Nottingham Panthers auf der Online-Plattform X, vormals Twitter. Der Verein werde ihn sehr vermissen und niemals vergessen. Die britische Eishockeyliga Elite League verschob alle ursprünglich für Sonntag angesetzten Spiele aufgrund der Todesnachricht.

«Die Eishockeyfamilie trauert um Adam Johnson», erklärten die Augsburger Panther. «Wir sind in Gedanken bei Adams Freundin, seiner Familie und Teamkollegen sowie allen Eishockeyfans und Offiziellen, die das schreckliche Unglück mit ansehen mussten.»