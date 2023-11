4:1: Späte Tore retten Eishockey-Vizeweltmeister

Landshut (dpa) - Der erste Aufritt des Eishockey-Vizeweltmeisters beim Deutschland Cup ist geglückt. Die Nationalmannschaft von Bundestrainer Harold Kreis gewann am Donnerstag das Auftaktspiel beim Heim-Turnier in Landshut gegen Dänemark mit 4:1 (0:0, 1:1, 3:0). Im ersten Spiel nach dem verlorenen WM-Finale gegen Kanada war es vor allem Torhüter Arno Tiefensee, der mit zahlreichen Paraden die DEB-Auswahl vor Gegentoren rettete. Leonhard Pföderl (26. Minute), Colin Ugbekile (54.), Alexander Ehl (58.) und Maximilian Eisenmenger (60.) trafen für die Gastgeber.

Nächster Gegner der DEB-Auswahl sind am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport) die Österreicher, die im Premieren-Match gegen die Slowakei eine deutliche 1:7-Pleite kassierten. Zum Abschluss des Deutschland Cup kommt es am Sonntag (14.30 Uhr/MagentaSport) zum Duell mit den bislang überzeugenden Slowaken.

«Wir haben eine vielversprechende Mischung» hatte Coach Kreis vor Turnier-Beginn angekündigt. Mit Manuel Wiederer (Eisbären Berlin) und Alexander Ehl (Düsseldorfer EG) standen lediglich zwei Spieler auf dem Eis, die am 28. Mai im finnischen Tampere mit WM-Silber deutsche Eishockey-Geschichte schrieben. Kreis schonte etablierte Leistungsträger wie Kapitän Moritz Müller (Kölner Haie) oder auch Marcel Noebels (Eisbären Berlin). Die NHL-Profis um Weltklasse-Stürmer Leon Draisaitl sind in der laufenden Saison in Nordamerika im Einsatz.

Neben einigen Neulingen standen vor allem die Nationalmannschaft-Rückkehrer Yasin Ehliz (EHC Red Bull München), Pföderl (Eisbären Berlin), Tobias Rieder (Växjö Lakers/Schweden) und Marc Michaelis (EV Zug/Schweiz) im Blickpunkt. Das Quartett sagte wegen Verletzungen die WM ab und soll sich neu empfehlen. Viel mehr Testgelegenheiten stehen dem Bundestrainer kaum zur Verfügung. Der Deutschland Cup ist das einzige Turnier vor dem Start der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft vom 10. bis 26. Mai 2024 in Tschechien.

Verlassen konnte sich das Kreis-Team auf den starken Torhüter Tiefensee. Nicht ohne Grund wurde der 21-Jährige von den Adler Mannheim bei der NHL-Talenteziehung Ende Juni in der 5. Runde von den Dallas Stars gezogen.

Tiefensee rettete auch in den ersten fünf Minuten des zweiten Drittels gegen druckvolle Dänen die DEB-Auswahl vor einem Gegentor. Mit der ersten Gelegenheit im Mittelabschnitt brachte Pföderl den Titelverteidiger in Führung. Der Profi von den Eisbären Berlin schob aus kurzer Distanz den Puck über die Linie (26. Minute). Das Kreis-Team schaffte es weiterhin nicht, Kontrolle über das Spiel zu bekommen. Gäste-Kapitän Patrick Russell glicht nicht unverdient zum 1:1 aus (40.). In Überzahl sorgte erst Ugbekile für das 2:1 (54.). Kurz vor Schluss erhöhten Ehl (58.) und Eisenmenger (60.).