Neunburg vorm Wald (dpa/lby) - Ein elfjähriger Junge ist beim Spielen im Stadtpark von Neunburg vorm Wald (Landkreis Schwandorf) ins Eis eingebrochen und von einem Passanten gerettet worden. Das Kind war am Samstagnachmittag im Bereich des Obersees eingebrochen und konnte sich nicht selbst befreien, wie die Polizei mitteilte. Der Junge blieb unverletzt.

Die Polizei warnte vor dünnen Eisflächen. Frische Eisdecken nach einem plötzlichen Kälteeinbruch seien oft noch nicht tragfähig. Die Wasserwacht Bayern rät, Eisflächen nur bei mindestens 15 Zentimetern Dicke und ausdrücklicher Freigabe zu betreten. Bei einem Unfall solle man den Notruf 112 wählen und nicht selbst aufs Eis gehen. Zudem appelliert die Wasserwacht insbesondere an Eltern, ihre Kinder über die Gefahren aufzuklären.