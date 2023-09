31.08.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Eltern stellen mehr Anträge auf Kinderkrankengeld

Die Zahl der Anträge auf Kinderkrankengeld in Bayern hat sich innerhalb von drei Jahren verdoppelt. Auch in diesem Jahr zeige sich ein steigender Trend, teilte die Techniker Krankenkasse (TK) am Donnerstag mit.