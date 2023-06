Elyas M'Barek: Stimmung in Filmbranche ist «sehr getrübt»

München (dpa/lby) - Schauspieler Elyas M'Barek bemerkt einen Gemütsumschwung in der deutschen Filmbranche. «Die Stimmung ist sehr getrübt gerade», sagte der «Fack ju Göhte»-Star am Mittwoch beim German Film Dinner in München. «Ich bekomm davon ja nicht mehr so viel mit, weil ich meistens woanders bin.» So sei auch diese Veranstaltung das erste Event des Münchner Filmfestes, das M'Barek in diesem Jahr besucht.

«Ich glaube Corona hat dem deutschen Kino nicht gut getan. Und auch so ist die Stimmung gerade nicht mehr so freudig wie vor ein paar Jahren», sagte M'Barek. Aber auch hier gebe es «Höhen und Tiefen» - «Das Leben geht weiter.»

Das German Film Dinner fand in diesem Jahr zum ersten Mal statt. Der Einladung der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO) in den «Bayerischen Hof» folgten zahlreiche namhafte deutsche Filmschaffende - darunter Mario Adorf, Veronica Ferres und Florian David Fitz. Bei der glamourösen Abendveranstaltung zum Münchner Filmfest wurden Spenden für die Deutsche Filmkünstlernothilfe und die Ilse Kubaschewski Stiftung für notbedürftige Künstler gesammelt.