EnBW will insolventen Biogashändler BMP Greengas übernehmen

Karlsruhe (dpa) - Der Energiekonzern EnBW hat den Gläubigern des insolventen Biogashändlers BMP Greengas ein Übernahmeangebot vorgelegt. Das teilte ein EnBW-Sprecher am Donnerstag auf Anfrage in Karlsruhe mit. Zuvor hatte das Unternehmen mitgeteilt, auf einer Gläubigerversammlung ein verbindliches Angebot zur Finanzierung des Insolvenzplans abgegeben zu haben.

Mit dem Angebot solle für Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten eine gute Lösung gefunden und dem Unternehmen eine Fortführungsperspektive geboten werden, sagte ein Sprecher laut Mitteilung. Zur Höhe des abgegebenen Angebots machte er keine Angaben. Eine Abstimmung darüber stehe noch aus.

Als Tochtergesellschaft der Erdgas Südwest GmbH, an der EnBW nach Firmenangaben 79 Prozent der Anteile hält, sei BMP Greengas bereits Teil des EnBW-Konzerns. Die Erdgas Südwest GmbH als Mehrheitseigentümerin von BMP Greengas könne wegen eines laufenden Restrukturierungsverfahrens kein eigenes Übernahmeangebot abgeben, hieß es laut Mitteilung.

BMP Greengas ist nach Angaben von EnBW einer der größten Händler von Biomethan in Deutschland. Seit August befindet er sich in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Als Gründe nannte EnBW Marktverschiebungen und den Krieg in der Ukraine, die es dem Unternehmen unmöglich gemacht hätten, vertraglich vereinbarte Mengen an Biomethan zu liefern.