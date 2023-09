Entwischter Häftling nach drei Tagen in München festgenommen

Donauwörth/München (dpa/lby) - Drei Tage nach seiner Flucht in Schwaben hat die Polizei einen entwischten Strafgefangenen festgenommen. Polizisten hätten den 51-Jährigen am Donnerstag in München aufgegriffen, teilten die Ermittler auf der Plattform X (vormals Twitter) mit. Der Mann sei inzwischen wieder im Gefängnis.

Der Mann war früheren Polizeiangaben zufolge am Montag während eines beaufsichtigten Arbeitseinsatzes in Donauwörth außerhalb des Gefängnisses zu Fuß geflüchtet. Er war in der Justizvollzugsanstalt Kaisheim untergebracht.

Die Polizei hatte am Montag bis spät in die Nacht unter anderem mit Hubschraubern, Wärmebilddrohnen und Spürhunden nach dem Gefangenen gesucht. Einsatzkräfte hätten zudem Züge und Busse kontrolliert. Nach Kenntnis der Polizei bestand aber keine Gefahr für die Bevölkerung.