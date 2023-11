Eon: Reiche Stromernte in bayerischen Solaranlagen

Denkwürdige PK: Fürth-Coach liest sich selbst Fragen vor Gefällt mir Merken Teilen

Nach dem Pokal-Aus in Homburg liest sich Fürths Trainer Alexander Zorniger in einer Pressekonferenz selbst Fragen vor. So will der Coach vor dem Spiel in Kaiserslautern einige Dinge gerade rücken.