Erhöhte Nachfrage nach Bussen und Mietwagen

Hamburg/München (dpa) - Wegen des Warnstreiks der Lokführergewerkschaft GDL ab dem späten Mittwochabend wollen zahlreiche Reisende auf Busse oder Mietwagen umsteigen. «Wir sehen durch den angekündigten Streik sowohl bei FlixBus als auch bei FlixTrain eine deutlich erhöhte Nachfrage nach Tickets», sagte ein Sprecher der Fernbus- und Bahnplattform Flix in München am Mittwochmittag der Deutschen Presse-Agentur.

«Wir haben aber genug Kapazitäten, so dass DB-Reisende auch kurzfristig noch auf unsere Angebote umsteigen können.» Bei Bedarf würden zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt, berichtete der Sprecher weiter. «FlixTrain ist vom Streik nicht betroffen und verkehrt wie gewohnt.»

Auch Mietwagen werden gut gebucht. «Wir erleben aktuell eine hohe Nachfrage bei Europcar», teilte Tobias Zisik, Geschäftsführer der Europcar Mobility Group in Deutschland, auf Anfrage in Hamburg mit. «Da parallel im Norden und Westen große Messen stattfinden, sind insbesondere dort die Verfügbarkeiten knapp.» Mehr Fahrzeuge gebe es dagegen in den südlichen Bundesländern.