Erkrankter Tuchel und Neuer fehlen bei Bayern-Training

München (dpa) - Thomas Tuchel hat die Grippe und fehlte dem FC Bayern München deshalb im Training. Die Mannschaft des deutschen Fußball-Rekordmeisters musste am Mittwoch zudem auf Torhüter Manuel Neuer verzichten, der nach Vereinsangaben wegen einer Belastungssteuerung pausierte. Coach Tuchel konnte demnach «wegen eines grippalen Infekts» nicht dabei sein. Ob der Trainer weitere Einheiten in dieser Woche oder vielleicht sogar das Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) verpassen wird, dazu gaben die Bayern keine Prognose ab.

Den Münchner fehlten am Mittwochvormittag neben Tuchel und Neuer etliche weitere Leistungsträger: Unter anderem sind Dayot Upamecano (Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel), Konrad Laimer (Muskelbündelriss in der linken Wade), Joshua Kimmich (Schulterverletzung), Kingsley Coman (Innenbandriss im linken Knie) und Serge Gnabry (Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich) verletzt. Der Koreaner Minjae Kim und der Marokkaner Noussair Mazraoui waren wegen ihrer Teilnahmen am Asien- und Afrika-Cup nicht in Deutschland.

Die Bayern stehen vor drei wichtigen Partien: Eine Woche nach dem Match gegen die Borussia folgt das Spitzenspiel in der Liga gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen (10. Februar). Danach reisen die Münchner zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zu Lazio Rom (14. Februar).