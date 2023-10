Ermittler gehen nach Brand in Café von versuchtem Mord aus

Bad Endorf (dpa/lby) - Nach einem Brand in einem Café in Oberbayern gehen die Ermittler von versuchtem Mord und schwerer Brandstiftung aus. Die Kripo Rosenheim veröffentlichte am Montag Aufnahmen der beiden mutmaßlichen Täter bei der Brandlegung Anfang April in Bad Endorf (Landkreis Rosenheim) und bat um Zeugenhinweise. Das bayerische Landeskriminalamt habe insgesamt 5000 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung des Falls führten. Trotz der Einrichtung einer eigenen Ermittlungsgruppe habe die Polizei bisher keine konkreten Hinweise auf die Verdächtigen.

Zeugen hatten zwei Menschen beobachtet, die vor dem Ausbruch des Feuers am späten Abend des 3. Aprils durch eingeschlagene Scheiben in das Gebäude eingedrungen und später zu Fuß geflüchtet waren. Bei dem Brand war Schätzungen der Polizei zufolge ein Schaden von etwa 300.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner der Wohnungen über dem Café konnten das Gebäude unverletzt verlassen.