Ermittlungen gegen zwei BND-Mitarbeiter wegen Sexualdeliktes

Ein 77-Jähriger ist bei einem Badeunfall am Froschhauser See in Oberbayern ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Sonntagnachmittag in dem See in Murnau Schwimmen gegangen und auch nach einer Stunde nicht zurückgekehrt.