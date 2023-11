Ermordung von Tochter und Schwester geplant: Prozess

Augsburg (dpa) - Wegen Morddrohungen gegen die eigene, jugendliche Tochter muss sich am Dienstag (9.00 Uhr) ein 45-Jähriger erneut in Augsburg vor Gericht verantworten. Mitangeklagt ist ein 24 Jahre alter Bruder des Opfers. Die Männer sollen das Mädchen ab dem Alter von etwa zwölf Jahren jahrelang gezüchtigt und verletzt haben, unter anderem wegen einer Beziehung zu einem Freund. Beide Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft.

Bei einem Familientribunal soll in Anwesenheit der Tochter darüber beraten worden sein, wie das Kind umgebracht werden könnte. Die heute 17 Jahre alte Tochter war schließlich zum Jugendamt geflüchtet und wurde von der Behörde an einem geheimen Ort untergebracht.

Die Angeklagten gehörten laut Staatsanwaltschaft damals der jesidischen Glaubensrichtung an. Die Angehörigen der Jugendlichen sollen insbesondere eine Beziehung der Tochter als Beschmutzung der Familienehre betrachtet haben, weil es sich bei dem Mann nicht um einen Jesiden handelte. Beziehungen seien nur innerhalb der Glaubensgemeinschaft akzeptiert. Jesiden stammen ursprünglich aus dem Irak, der Türkei, Syrien oder dem Iran.

Das Augsburger Amtsgericht hatte die beiden Männer bereits zu jeweils drei Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. Nachdem von den Angeklagten und der Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt wurde, muss der Fall nun am Landgericht in Augsburg neu verhandelt werden.