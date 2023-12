Erst Brandstiftung, dann ein Schlag: Mann verletzt Frauen

Ering (dpa/lby) - Ein 56-Jähriger soll in Ering (Landkreis Rottal-Inn) seinen Ofen so gefüllt haben, dass es Brand entstanden ist. Durch den Rauch wurde eine 48-jährige Nachbarin leicht verletzt. Der Mann hat am Donnerstag zu lange Holzscheite und Äste in seinen Ofen gelegt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zudem soll er Schuhe und ein Bettbezug auf den Ofen gestellt haben. Diese fingen Feuer.

Nachdem die 48-Jährige Nachbarin den Mann mit dem Vorfall konfrontiert hatte, ging dieser in einen Verbrauchermarkt, so die Polizei weiter. Dort soll er unvermittelt eine 59-Jährige geschlagen haben. Polizisten nahmen den 56-Jährigen daraufhin vorläufig fest.