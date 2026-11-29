München (dpa/lby) - Leichter Frost und Glättegefahr: In Bayern beginnt die Adventszeit winterlich. Am ersten Adventssonntag bleibt es länger trüb durch Nebel und Hochnebel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) informierte. Im Norden des Freistaats kommt auch gelegentlich die Sonne zum Vorschein. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt.

Schnee kann es erst in der Nacht zum Montag wieder geben: In Schwaben und Oberbayern fallen mancherorts ein bis drei Zentimeter Neuschnee, stellenweise droht aber auch Glatteis durch gefrierenden Regen. Ein ähnliches Bild dürfte sich in Franken zeigen: Es kann leicht schneien und auch glatt werden. Der DWD warnt vorsorglich vor erhöhter Glätte- und Glatteisgefahr.