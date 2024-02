Ex-Profi Helmer: Bayern benötigt «dringend» Umbruch

Wolkiges Wochenende in Bayern: Auch Regen möglich Gefällt mir Merken Teilen

Ein bewölktes Wochenende steht in Bayern bevor, in Teilen ist auch etwas Regen möglich. Zusätzlich warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag vor Sturmböen auf hohen Alpengipfeln und vor Windböen in den Föhntälern.