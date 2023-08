EZB gibt grünes Licht: Fusion der Landesbausparkassen

Dach der JVA Bernau am Chiemsee gerät bei Arbeiten in Brand Gefällt mir Merken Teilen

In der Justizvollzugsanstalt in Bernau am Chiemsee (Landkreis Rosenheim) hat es gebrannt. Das Feuer sei am Dienstagvormittag bei Arbeiten auf dem Dach eines Betriebsgebäudes ausgebrochen, teilte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mit.