Fahranfänger rast durch München

München (dpa/lby) - Ein 20 Jahre alter Fahranfänger ist in München in der Nacht auf Donnerstag viel zu schnell unterwegs gewesen - zeitweise mit bis zu 160 km/h statt der erlaubten 50. Zivile Beamte waren dem Auto hinterhergefahren und hatten die Geschwindigkeit gemessen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Messsystem habe bei der Fahrt eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 125 km/h errechnet.

Der 20-Jährige wurde den Angaben zufolge angezeigt. Ihn erwarteten eine Geldstrafe von 1.600 Euro, zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot. Da er noch Fahranfänger ist, drohen ihm weitere Sanktionen seitens der Fahrerlaubnisbehörde, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen dauerten an.