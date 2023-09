Fahrer fährt über Mittellinie und hupt Polizei an

Füssen (dpa/lby) - Ein betrunkener Autofahrer hat ein Polizeifahrzeug angehupt, obwohl er in dem Moment gerade einen Verkehrsverstoß beging. Der 46-Jährige sei mit seinem Wagen in Füssen (Landkreis Ostallgäu) deutlich über die Mittellinie gefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Als zufällig eine Polizeistreife an ihm vorbeifuhr, habe er gehupt. Bei der anschließenden Kontrolle am Donnerstagabend soll der Mann behauptet haben, dass ihm die Polizeistreife auf seiner Fahrtseite entgegenkam.

Weil die Beamten bei der Kontrolle feststellten, dass der 46-Jährige betrunken war, führten sie einen Atemalkoholtest durch, der den Angaben zufolge einen Wert von weit über 1,1 Promille ergab. Der Fahrer musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet.