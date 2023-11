Fahrer nach Busunfall weiter in Lebensgefahr

Laberweinting (dpa/lby) - Fünf Tage nach dem Unfall eines Linienbusses in Niederbayern mit 15 Verletzten schwebt der Fahrer weiter in Lebensgefahr. Sein Zustand sei kritisch, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die verletzten Schülerinnen und Schüler würden inzwischen nicht mehr im Krankenhaus behandelt.

Die Ursache für den Unfall in Laberweinting (Landkreis Straubing-Bogen) blieb am Montag weiter unklar. Die Polizei wolle den Busfahrer dazu befragen, sobald dies möglich sei, sagte die Sprecherin.

Der Linienbus mit 13 Schülerinnen und Schülern an Bord war am Mittwoch von einer Kreisstraße abgekommen und in den Straßengraben gefahren. Bei dem Unfall waren fünf Menschen schwer verletzt worden, zehn erlitten laut Polizei leichte Verletzungen.