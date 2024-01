Fahrer wird auf A7 aus Transporter geschleudert und stirbt

Estenfeld (dpa/lby) - Ein Mann ist in Unterfranken auf der Autobahn 7 aus seinem Transporter geschleudert worden und noch am Unfallort gestorben. Der 23-Jährige war am Sonntagabend mit seinem Fahrzeug von der Autobahn bei Estenfeld (Landkreis Würzburg) abgekommen und in einen Baum geprallt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Fahrer wurde dabei aus seinem Transporter geworfen - er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Andere Fahrzeuge seien nicht an dem Unfall beteiligt gewesen, hieß es.

Die A7 war zur Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache und bittet um Hinweise von Zeugen.